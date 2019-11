Taakstraf en boete voor GTST-actrice Robin Martens na mishandeling

Oud GTST-actrice Robin Martens heeft in september tijdens een avond stappen een agent meerdere keren geslagen. Nu is bekend wat haar straf is geworden.

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft Robin (27) vandaag een taakstraf van 45 uur en een boete van 300 euro opgelegd.

Advertentie

Eerder ontkende Robin nog dat ze iets had gedaan. Volgens de actrice gaat het om een duw omdat ze een 17-jarige vriend tijdens een opstootje op straat wilde beschermen.

Volgens het OM heeft ze nu deze straf geaccepteerd en zal ze in niet in hoger beroep gaan. De uitleg van de rechters? “Door geweld te gebruiken tegen een politieagent is zij ernstig over de schreef gegaan. Medewerkers met een publieke taak, zoals politieagenten, doen hun werk en zijn er om onze samenleving veilig te houden. Helaas worden deze personen regelmatig geconfronteerd met geweld, het OM zal in dit soort zaken strafrechtelijk ingrijpen. Geweld tegen deze personen wordt steeds strenger bestraft”, aldus het OM.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: ANP