Oeps: Belgisch koningshuis maakt dt-fout in kerstboodschap

Taalfoutjes: we zien ze zo vaak. Maar dat er vanuit een koninklijk paleis fouten gemaakt worden, zou je toch niet verwachten.

In een kerstboodschap van het Belgische koningshuis is er een fikse taalfout tussendoor geglipt.

Fraai foutje

Het paleis meldde namelijk: “De kerstboom die dit jaar de voorgevel van het Koninklijk Paleis in Brussel verfraaid, is afkomstig van de stad van La Roche-en-Ardenne”. ‘Verfraaid’ moet in deze zin uiteraard ‘verfraait‘ zijn. Tsja, het kan dus iedereen overkomen …

Belgisch koningshuis

Koning Filip is sinds 2013 de koning van België. Zijn vrouw is koningin Mathilde. Samen hebben ze 4 kinderen: Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock