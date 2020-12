Tabitha en Paskal van BLØF geven indrukwekkend optreden bij ‘Beau’

Het was donderdag een muzikale avond op de Nederlandse televisie. Naast Trijnjte Oosterhuis bij Ali B op volle toeren, stalen ook Tabitha en Paskal Jakobsen van BLØF de show bij Beau. De twee zongen hun nieuwe nummer Blijf nog even hier.

Tabitha zong al eerder het nummer Hemingway van BLØF in Beste zangers. In het programma van Beau van Erven Dorens gaven ze samen voor het eerst een liveoptreden op televisie. De presentator liet al gelijk weten dat hij fan is van hun nieuwe nummer.

Advertentie

Indrukwekkend optreden

Tabitha ken je misschien van haar nummers Hij is van mij en Het spijt me niet. In september bracht ze haar debuutalbum Hallo met mij uit. Na haar indrukwekkende optreden bij Beste Zangers is ze de studio ingedoken met Paskal met Blijf nog even hier als resultaat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BEAU (@beau_rtl)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard. Beeld: RTL.