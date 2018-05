Dít vinden de kijkers van de nieuwe talkshow 'M'

De eerste aflevering M, de talkshow van Margriet van der Linden, trok gisteravond 847 duizend kijkers. Op Twitter waren de meningen – uiteraard- verdeeld.

De talkshow zou eigenlijk anderhalve maand geleden al beginnen, maar de makers hadden meer tijd nodig om zich voor te bereiden. Om de ruimte tussen De Wereld Draait Door en M op te vullen, werd Tijd voor MAX tijdelijk naar 19.00 uur verplaatst.

Johan Fretz kwam in M naar aanleiding van de Netflix-documentaire Wild Wild Country vertellen over zijn ouders die de Bhagwansekte volgden in de jaren ’80. Ook werd er met drie cabaretiers nagepraat over de voorstelaflevering van Boer Zoekt Vrouw, werd er teruggeblikt op het Songfestival en kwam Arie Boomsma vertellen over zijn nieuwe boek en de #metoo-discussie.

AD-columnist Angela de Jong is op zich te spreken over Margriet (‘Ze deed het prima’), maar vond de onderwerpen niet spraakmakend of urgent geneog (‘En dat moet een dagelijkse talkshow wel zijn, in de zomer helemaal’). Hier waren veel Twitteraars het mee eens.

Ah na 10 seconden al afgehaakt bij #M — Johnn128 △⃒⃘ (@Johnn128) 14 mei 2018

#M Kun je maandenlang nadenken over je nieuwe talkshow en dan kom je met dit. 🤔 — birgit 🐾 (@cococat2001) 14 mei 2018

De #M staat voor matig, begrijp ik. Onverwacht ook. — Svennus J. Max (@SvensTweet) 14 mei 2018

Verademing

Toch zijn er ook genoeg kijkers die wél enthousiast zijn over Margriet van der Linden en haar show en vinden het een ‘verademing’ na de haastige Matthijs van Nieuwkerk.

Ik vind #Margriet leuk. Ze heeft een mega moeilijke klus, maar wat een verademing na Matthijs. ONDANKS item boer zoekt vrouw. #M — Johanneke (@johanneke150) 14 mei 2018

‘Vroeger’ had ik eerlijk gezegd niet veel met Margriet van der Linden.

Maar ik moet zeggen: ben der steeds meer gaan waarderen.

Humor, zelfspot, geïnteresseerd…

Hoop voor haar dat dit programma zal slagen. 👍

En voor ons als kijkers natuurlijk ook. 😁#M#ditisM — Marion ter Bruggen 🐈 😽 (@MariontBruggen) 14 mei 2018

Bijvoorbaat al respect @Mrsvanderlinden! Ze heeft sowieso ballen door deze klus gewoon aan te pakken, hou ik van. In NL is het een klus om je kop boven t maaiveld uit steken en zij doet t gewoon. Ben erg benieuwd naar haar show #M. Mijn zegen heeft ze, hoe dan ook! #powerlady — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) 14 mei 2018

