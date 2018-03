Talpa reageert op ophef rondom personeelstekort

Tv-gigant Talpa Producties heeft een groot personeelstekort. Momenteel staan er meer dan honderd vacatures open en die raken maar niet ingevuld.

Dat meldde Talpa gisteren aan Broadcast Magazine.

Heftig

Volgens het vakblad zouden mensen afgeschrikt worden omdat John de Mol enorm veeleisend is. De managing director van Talpa Content, Geertje Hoek, heeft op deze aanname gereageerd: “We kunnen daar eerlijk over zijn: we hebben een beetje de naam in de markt dat het er soms heftig aan toe kan gaan. Maar daar zit ook een enorme up side aan, namelijk dat je dingen kunt maken die ergens anders niet mogelijk zijn. En John werkt zelf nog altijd het hardst, zo ongeveer elke dag als eerste binnen en als laatste weg.”

Gewoon duidelijk

Dat John de Mol een tiran is, verwijst Hoek naar het land der fabelen. “Je kunt altijd een beargumenteerd gesprek met hem aan. Natuurlijk, hij bepaalt, maar het is ook wel prettig als iemand gewoon duidelijk is.”

Wel even stressen

Debora Flens, creative director van Talpa Producties, vult aan: “Het is niet dat John met een zweep rondloopt, hoor. Hij is echt wel voor rede vatbaar. En je moet die druk ook niet overdrijven, het gaat bij vlagen. Bij liveshows als The Voice, ja, dan is het wel zeven dagen per week even stressen. Maar daarvoor en erna valt het reuze mee.”

Bron: Mediacourant. Beeld: ANP