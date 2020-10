Ondernemer en voormalig model Tamara Elbaz (38) heeft haar vader in huis genomen, na ernstige misstanden in het verzorgingshuis waar hij verbleef. “‘Uw vader is afgeschreven’, zeiden ze doodleuk.”

“De druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen, was het moment waarop mijn vader bijna een half uur lang moederziel alleen half op de grond lag te wachten op hulp, nadat hij op de gang van het verzorgingshuis uit zijn rolstoel was gegleden. Toen wist ik, nu is het genoeg. Ik haal hem hier weg en neem hem mee naar huis.”

In verzorgingshuis na beroerte

“Er leek niets aan de hand toen ik in mei op bezoek was bij mijn ouders. Twee weken daarvoor was ik bevallen van mijn eerste kindje en ik prijsde me gelukkig met het feit dat mijn ouders nog superfit zijn. Deze kersverse opa en oma gaan voorlopig niet dood, dacht ik nog. Dat bleek iets te voorbarig: een aantal dagen later werd mijn lieve, gezonde, actieve vader getroffen door een beroerte en twee hartstilstanden. Die nacht vocht hij voor zijn leven op de intensive care. En won. Al kwam hij niet helemaal ongeschonden uit de strijd; zijn linkerkant was volledig verlamd. Na tien dagen ziekenhuis werd hij verplaatst naar een gecombineerd revalidatie-bejaardenhuis. Een prima plan, zo leek me, want op internet had ik gelezen dat revalidatie direct na de beroerte essentieel is voor het herstel en er zou actief met hem worden getraind.”

Vraagtekens bij verzorgingshuis

“Al vrij snel klaagde mijn vader over het feit dat hij hele dagen in zijn rolstoel zat en er niets met hem werd gedaan. Vreemd vond ik, er zou toch actief met hem worden geoefend? Maar dat was niet het enige waar ik vraagtekens bij zette: mijn vader heeft een gluten- en melkallergie. Minstens vijf keer had ik dat al doorgegeven, maar na anderhalve maand bleek dat daar nog altijd geen rekening mee werd gehouden. En dan was er nog die pijn in zijn schouder. Hoe vaak heb ik wel niet gevraagd of iemand daar naar kon kijken. Pas twee maanden later werd daar ein-de-lijk werk van gemaakt. En wat bleek: die schouder was al die tijd uit de kom geweest.”