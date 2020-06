Als je een diehard ‘GTST’-fan bent, kun je je vast nog wel de bekende scene tussen Bowien en Ludo herinneren. Bowien hangt aan een rots terwijl Ludo genadeloos toeslaat. In een interview met Veronica Magazine doet actrice Tanja Jess voor het eerst een boekje open over deze befaamde scène.

De actrice vind het wel leuk dat de cliffhanger rond de seizoensfinale van GTST wordt opgerakeld. “We hadden natuurlijk nooit verwacht dat die scène zich zo in ons collectief geheugen zou nestelen.”

Reisje naar Finland

Volgens Jess was het eigenlijk niet de bedoeling dat ze die scene nog zou gaan doen. Het plan was namelijk om haar een half jaar eerder uit de soap te laten verdwijnen. “Uiteindelijk haalden ze me met het bekende ‘reisje’ over om nog even te blijven. In tegenstelling tot een groot deel van de cast was ik namelijk nog nooit voor opnames naar het buitenland geweest. In gedachten zat ik al op een tropische bestemming, toen ik hoorde dat we naar Finland gingen.”

De bekende scene

In Finland speelt zich uiteindelijk één van de spannendste scenes uit de GTST-geschiedenis af. Bowien (Tanja Jess) en Stefano (Bas Muijs) brengen hun huwelijksreis door in Finland en een achtervolging tussen Ludo en Bowien eindigt uiteindelijk op de rand van een klif. Bowien verliest haar evenwicht, valt achterover, maar weet zich vast te grijpen. Ze smeekt Ludo tevergeefs om hulp, waarna ze te pletter valt en uren later dood wordt aangetroffen.

Eigen stunt gedaan

Voor Jess waren het nogal spannende opnames. Ze deed de stunt namelijk helemaal zelf. “De meeste acteurs in GTST deden destijds hun stunts zelf. Dus ik hing daar daadwerkelijk aan die rots. De jongen die dat tuigje vasthield, had volgens mij nog nooit op een set gestaan en was zo onder de indruk dat hij af en toe dat touw wat liet vieren. Die angst in mijn ogen was dus niet helemaal gespeeld.”

Terugkeer GTST

Een terugkeer in GTST sluit Jess niet uit. Sterker nog: ze heeft er zelfs al over nagedacht. Het wordt tijd voor wraak op Ludo. Bowien is alleen wel dood, dus dan zou het haar tweelingzus of zo moeten zijn. Ach ja, in soaps kan alles,” aldus Jess.

