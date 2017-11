Tanja Jess bezocht deze week een première en nam deze keer niet haar man mee, maar haar moeder. En ze zijn één gezicht.

Op Instagram deelt de actrice een foto met haar moeder. Dat ze op elkaar lijken is nog zacht uitgedrukt; we kunnen wel zeggen dat Tanja een kopie van haar moeder is.

Première #OhBaby in #tuschinski met mn mams 😊 Een bericht gedeeld door Tanja Jess (@tanjajess) op 30 Okt 2017 om 12:20 PDT

Almost ready for #Pauw Een bericht gedeeld door Tanja Jess (@tanjajess) op 12 Sep 2017 om 1:53 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!





Bron: Instagram. Beeld: ANP.