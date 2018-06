Dit begrijp je als tante wanneer je nichtje je beste vriendin is

Tante zijn is een van de leukste dingen die er bestaan. Typisch geval van wel de lusten, niet de lasten. En als je dan ook nog eens gezegend bent met een leuk nichtje, ben je al helemaal een bofkont.

Of je nou wel of geen kinderen hebt; de band die je met een nichtje hebt, is bijzonder. Al helemaal als jullie het fantastisch met elkaar kunnen vinden, want deze vriendin ken je dan letterlijk vanaf het eerste moment. Een nichtje is eigenlijk de perfecte mix van familie en vriendschap. Als jullie ook zo’n goede band koesteren, herken je dit vast ook:

1. Je beschouwt haar als je eigen kind

Voor jou is ze eigenlijk je kind, voor haar ben je een soort tweede moeder. Je geeft haar alle levenswijsheid die je hebt, kookt voor haar en kan haar eigenlijk geen ‘nee’ verkopen.

2. Je kiest haar kant

Zij en haar moeder hebben misschien mot over de leeftijd waarop het oké is dat ze voor het eerst gaat daten. En je zus vond je nichtje per definitie te jong voor vrijwel alles wat met mannen te maken heeft. Jij bent de tante die haar frustratie begrijpt en daar dan wat van zegt – al zou je dat nooit doen waar je nichtje bij is.

3. Ze vertrouwt je

Ze weet dat jullie een bijzondere connectie hebben en zij je in alles kan vertrouwen. Ze vertelt je dan ook alles in ruil voor goede raad. Je zal haar nooit veroordelen.

4. Ze is ook hecht met jouw kinderen

Als je kinderen hebt, is de kans groot dat je nichtje daar ook dik bevriend mee is. Als je kinderen ook maar een fractie op jou lijken, gaan ook zij door dik en dun.

5. Jullie meidenpraat is legendarisch

Zeker nu ze wat ouder wordt, is er eigenlijk geen grens aan de onderwerpen die jullie met elkaar bespreken. Van daten tot wijn, school, vriendschap, bh’s: niets blijft onbesproken.

6. Jullie roddelen over familie

Familiedrama op zich is niet leuk, al het kan het tot op bepaalde hoogte ook best entertaining zijn. Alle volwassenen proberen gedoe te sussen en onder het tapijt te moffelen, maar jij bent de tante die altijd voorziet in inside informatie.

7. Jullie dragen soms matching outfits

Want jullie hebben toevallig allebei gewoon een heel goede smaak. En vaak is het niet eens afgesproken. Bonuspunten als je een ‘I love my niece’ en zij een ‘I love my aunt’ T-shirt heeft.

8. Ze heeft altijd de perfecte verjaardagscadeaus

Familie die vraagt wat je wil en uiteindelijk toch iets kopen wat ze dénken dat je leuk vindt; dat probleem heb je dus nooit met haar. Zij weet namelijk precies waar je gelukkig van wordt en de kans is groot dat ze het cadeau zelfs weken van tevoren al in huis heeft.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock