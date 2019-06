Trotse tante Yolanthe deelt zoete eerste foto met neefje Yono

Yolanthe geniet met volle teugen van haar kleine neefje Yono. Het zoontje van haar zus Xelly is ongeveer 2 maanden en Yolanthe deelt nu hun eerste foto samen.

“Zo trots op mijn kleine heerlijke neefje Yono”, schrijft de tante bij het mierzoete kiekje.

Kleine vingertjes

Yono ligt bij Yolanthe op de borst en samen genieten ze van het zonnetje. De tante is vooral onder de indruk van hoe klein het mannetje nog is. “Kijk zijn lieve vingertjes”, zegt ze.

Bijnaam

Yolanthe en Xelly hebben een heel hechte band, blijkt maar weer uit dit lieve plaatje. De zussen hebben hun kinderen zelfs naar elkaar vernoemd. Zo is Xess Xava afgeleid van Xelly en Yono van Yolanthe. Daarom heeft Yolanthe zichzelf alvast een bijnaam gegeven: tante YoYo. De kans is groot dat Yono haar over een tijdje zo inderdaad gaat noemen. Is ook wel iets makkelijker dan de volledige naam van Yolanthe natuurlijk.

Bron: Instagram. Beeld: ANP