Man laat dezelfde tattoo zetten als zijn hond maar ontdekt dán de betekenis

Een beetje vervelend is het wel, als je een tatoeage laat zetten die iets anders betekent dan je verwacht had.

Een man merkte op dat zijn hond ‘gebrandmerkt’ was door de vorige eigenaar. Hij vond het zo zielig voor zijn viervoeter, dat hij besloot solidair te zijn met zijn huisdier.

Dat is geen tatoeage

Hij liet daarom dezelfde tatoeage op zijn arm zetten. “Het is ziekelijk dat mensen hun huisdieren echt laten tatoeëren. Dus heb ik vanavond zijn tattoo laten zetten”, schreef hij bij zijn berichtje. Maar toen merkten oplettende socialemediagebruikers op dat de hond helemaal niet is ‘mishandeld met een tattoo’.

Oeps

Wat er namelijk op de buik van het dier is getekend, is door een dierenarts gedaan. Dit is een manier van een dierenarts om duidelijk te maken dat de hond is gesteriliseerd. En ja, datzelfde teken heeft het baasje van de hond nu op zijn arm staan. De foto is door de blunder in inmiddels al duizenden keren gedeeld op social media.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Reddit