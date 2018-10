Zielig: Teddy (6) nodigt 32 vriendjes uit voor z'n feestje maar niemand komt opdagen

Teddy Mazzini is zes jaar geworden en dat wilde hij graag met al z’n vriendjes vieren. Hij nodigde maar liefst 32 klasgenootjes uit om met z’n allen pizza te gaan eten in een lokaal restaurant. Helaas kwam niemand opdagen.

Een diepbedroefd jongetje zit, omringd door lege bordjes, aan een lange lege tafel met daarop meerdere grote pizza’s. Teddy vierde vandaag z’n zesde verjaardag voor z’n vriendjes maar niemand, helemaal niemand is komen opdagen.

De moeder van Teddy, Sil Mazzini, vertelt dat enkele ouders hadden laten weten dat hun kind niet op z’n feestje konden komen. Maar meer dan de helft van de kinderen is simpelweg niet komen opdagen. “Ik heb het even gehad met feestjes”, legt ze uit. Wat heel begrijpelijk is.

Een lokale journalist, Nick VinZant, vond het zo zielig voor het mannetje dat er niemand kwam opdagen, dat hij de foto op Twitter plaatste. Hij vroeg iedereen om het jongetje alsnog een fijne verjaardag te wensen in de hoop dat hij zo de trieste opkomst zou vergeten. De foto ging in no-time heel het internet over. Teddy kreeg de liefste en grappigste felicitaties van mensen over de hele wereld.

“Teddy, ik weet dat het moeilijk is om te beseffen, maar ik hoop dat je ouders al deze felicitaties voor je uitprinten en bewaren”, schrijft iemand. “Van harte proficiat jongen. Wanneer je beseft dat geluk van binnenuit komt, dan doen dingen zoals dit minder zeer. Ik wilde dat ik dit had geweten, dan was ik wel gekomen!”, klinkt het onder de zielige foto van Teddy.

De foto kwam uiteindelijk ook terecht bij de wereldberoemde DJ Khaled. Ook hij deelde de foto op zijn Instagram en vertelde dat hij een leuke verrassing voor de jarige Teddy had. “Een gelukkige verjaardag voor de jonge koning”, schrijft de Amerikaanse rapper bij de foto. “De Khaled familie en de We The Best Foundation willen je graag een verjaardagscadeautje geven.” Wat dat cadeautje precies is, is niet duidelijk.

Bij het basketbalteam Phoenix Suns kwam het zielige nieuwtje ook voorbij. Het hele team wilde Teddy graag verrassen en nodigde hem uit om een wedstrijd bij te wonen. Daarna deelden ze op Twitter het bericht: “Wat denk je ervan om het met duizenden mensen bij ons te vieren?” Zo gezegd, zo gedaan. Teddy vierde zijn verjaardag (inclusief pizza’s) alsnog, maar dít keer met het beroemde basketbalteam Phoenix Suns. Zijn dag kon niet meer stuk. Eind goed, al goed!

