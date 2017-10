Vervelende tegenslag voor presentatrice Bridget Maasland

Het zit de 42-jarige RTL Boulevard-presentatrice Bridget Maasland de laatste tijd niet mee.

Binnen een paar maanden tijd is al 2 keer haar auto gestolen. Half juli werd haar nieuwe Mini Cooper voor haar deur in Amsterdam gestolen, nu was haar nieuwe Fiat aan de beurt.

Pech

Vannacht tussen 01.00 uur en vanochtend 07.00 uur is haar auto weggehaald. De auto is niet meer te traceren omdat haar gps-systeem onklaar is gemaakt. Haar vorige auto werd door de politie teruggevonden. De wagen zou naar Afrika worden verscheept. Bridget voelt zich na de tweede diefstal ‘flink gedupeerd’. ze hoopt dat iemand haar kan helpen en dat iemand iets heeft gezien wat de politie kan helpen. Het gaat om een zwart-grijze Fiat 500 Abarth.

