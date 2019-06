Wederom fikse tegenslag voor eindexamenstudenten

Nadat een groep scholieren hun examen Duits en biologie opnieuw moesten maken, is er woensdag weer een tegenslag voor de eindexamenstudenten. Door een technische storing moeten ze langer wachten op de uitslag, meldt het AD.

De storing zit in het administratiesysteem Somtoday, waarmee de cijfers voor het eerst automatisch ingevoerd zouden worden. Normaliter wordt dit handmatig door de scholen gedaan.

Storing administratiesysteem

190 Nederlandse scholen maken dit jaar gebruik van het betreffende administratiesysteem. “Op zich hebben we alles goed aangeleverd, maar scholen moeten zelf eerst wel aanpassingen doen. Dat is niet altijd goed gecontroleerd vooraf. We hebben alle scholen die bij ons zijn aangesloten, vandaag daarom vooraf gewaarschuwd dat dit alsnog moet gebeuren”, verklaart een woordvoerder van Somtoday aan het AD.

Extra wachttijd

De storing is door het College voor Toetsen en Examens bevestigd. Woordvoerder Willemijn Leene vertelt aan het dagblad dat de scholen alsnog gebeld gaan worden met de uitslagen, maar dat er een fikse vertraging is opgelopen door de storing. “We hopen dat de extra wachttijd voor de meeste leerlingen beperkt blijft. Maar het is natuurlijk erg vervelend voor de scholen én de leerlingen die op uitslagen wachten”, aldus Willemijn.

Verholpen

De storing begon woensdagochtend, maar zou inmiddels verholpen zijn. Voor het systeem van Somtoday weer in werking is gaat er naar verwachting nog flink wat tijd overheen. Scholieren zullen dus nog even op hun tanden moeten bijten, voor ze het verlossende telefoontje kunnen verwachten.

Bron: AD. Beeld: Istock