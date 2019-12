Flinke tegenslag voor schaatser Kjeld Nuis

Lang trainen voor een belangrijke wedstrijd, en dan geveld worden door de griep. Het overkwam Kjeld Nuis. Hij kan namelijk komend weekeinde niet deelnemen aan de belangrijke NK afstanden, waar tickets voor de EK en WK afstanden te verdienen zijn.

“Het lot van Kjeld ligt nu in handen van de selectiecommissie van de KNSB, als het gaat om eventuele aanwijsplekken”, aldus zijn coach Jac Orie.

Flinke griep

Nuis had 6 dagen hoge koorts, raakte 5 kilo lichaamsgewicht kwijt en kampt ook nog met een voorhoofdsholteontsteking. En dat is nogal wat in de topsport. Na overleg met de medische staf is besloten dat het niet verantwoord is om hem van start te laten gaan op de 1000 en 1500 meter.

Al in de wacht gesleept

Zijn schaatscarrière gaat tot dusver goed: hij reed vorig seizoen tijdens de World Cup Final in Salt Lake City nog een wereldrecord op de 1000 en 1500 meter. Dit seizoen won de 30-jarige sprinter een gouden World Cup-medaille op de schaatsmijl in Minsk en twee gouden plakken op de Team Sprint.

Onzekerheid

De voorzitter van de selectiecommissie van de KNSB, Remy de Wit, heeft gereageerd op het verzoek van Kjeld en zijn trainer: “Wij hebben het verzoek op een aanwijsplek inmiddels ontvangen van Jumbo-Visma. We wachten de wedstrijden van komend weekend eerst af en we nemen er volgende week een besluit over.” Hij weet dus voorlopig nog niet waar hij aan toe is. Wij duimen in ieder geval.

De NK afstanden in Thialf beginnen vrijdag en duren tot en met zondag.

Bron: NOS. Beeld: ANP