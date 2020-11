Híer ken je de tegenspeler van ‘The Queen’s Gambit’ van

De nieuwe Netflix-serie The Queen’s Gambit is pas twee weken uit en het is nú al een grote hit. Moest jij ook twee keer kijken toen je het personage Benny Watts voorbij zag komen? Dat is niet zo gek, want hij speelde járen geleden in déze populaire kerstfilm.

The Queen’s Gambit is een fictief verhaal over over een jong meisje dat al vanaf jonge leeftijd een bijzonder talent blijkt te hebben voor schaken. De Netflix-serie is wereldwijd momenteel een van de meest bekeken series op de streamingdienst.

Verbazingwekkend talent

De jonge Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) wordt eind jaren vijftig toevertrouwd aan een weeshuis in Kentucky. Daar ontdekt ze haar verbazingwekkende talent voor schaken. Nog geen tien jaar later vermorzelt ze als enige vrouw alle mannen die ze aan de andere kant van het schaakbord treft. Uiteindelijk ontmoet ze Benny Watts, een zeer getalenteerde schaker die een goede vriend, bondgenoot én gewaagde tegenstander wordt van Beth.