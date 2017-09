Tekeningen op kermisattractie worden afgeplakt en wel hierom

Een burgemeester in een Brusselse gemeente was niet echt gecharmeerd door de tekeningen die op een kermisattractie stonden.

En dus liet hij de eigenaar het allemaal afplakken. Er stonden namelijk erg blote en sexy vrouwen afgebeeld op de attractie. “Die zijn niet geschikt voor kinderen”.

Voor de kids

Deze stond juist naast een attractie die bedoeld was voor zeer jonge kinderen. De eigenaar van de attractie had in eerste instantie plaatjes doorgegeven waarop geen blote vrouwen te zien waren. Daarom mocht de attractie daar staan van de gemeente. Maar nu moesten er grote vellen papier over de pikante plaatjes worden geplakt.

Volgens de gemeente had de attractie wel gewoon mogen blijven staan met de vrouwen in bikini als het niet net naast een kinderattractie stond.

Bron: AD. Beeld: iStock