Hoe schattig: er komt een tekenserie over prins George

Goed nieuws voor liefhebbers van de Britse royals: er komt een tekenserie over prins George waarin de hele Britse koninklijke familie een rol speelt.

En dit is wat we er tot nu toe over weten.

Tekenserie over prins George

De tekenserie over prins George heet The prince en wordt geproduceerd door het Amerikaanse televisienetwerk HBO. In de serie staat prins George centraal. Hij wordt neergezet als een bijdehand zesjarig ventje dat zijn weg baant in het leven tussen de royals. Zo vindt hij het lastig om zijn mond te houden over alle sappige verhalen die hij meekrijgt over Kate Middleton, Meghan Markle en koningin Elizabeth. Ook volgen we hem in zijn avonturen op school en thuis.

Inspiratie

De serie is geïnspireerd op de grappige Instagram-posts van Gary Janetti. Deze schrijver en producent werkte onder andere mee aan de Amerikaanse serie Family guy en plaatst regelmatig foto’s van de kleine George waar hij grappige onderschriften bij verzint. Op basis van zijn kijk op prins George en met de stijl van Family guy in het achterhoofd, is The prince tot stand gekomen.