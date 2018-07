Via je telefoon kunnen bedrijven jouw e-mails lezen (en dít kun je daartegen doen)

Na de Facebook-onthullingen van de afgelopen tijd hadden we al niet meer de illusie dat we nog iets van privacy overhielden, maar nu blijkt dat bedrijven zelfs de INHOUD van je e-mails kunnen lezen. Gelukkig kun je er wel iets tegen doen.

Google laat externe appontwikkelaars meekijken in e-mails van Gmail-gebruikers. Dus alleen als je een Gmail-account hebt is dit aan de orde. Dat wisten jullie toch al lang, zei Google in een reactie op het stuk. Ze wijzen erop dat gebruikers zélf toestemming hebben gegeven. Wat wél nieuw is aan het verhaal van The Wall Street Journal (en daarover doet Google of z’n neus bloedt): sommige medewerkers die apps maken, zouden mails van Gmail-gebruikers hebben gelézen. Zelf. Niks geen computers die mails scannen, om zo bijvoorbeeld de prestaties van een app te kunnen verbeteren, nee, de ogen van een medewerker ín jouw mailtjes.

Dat komt doordat Google bedrijven toestemming geeft om aan Gmail-gebruikers te vragen hun mail te mogen ‘lezen, beheren en permanent verwijderen’. Zeg je daarop dus ‘ja’, dan mogen zij jouw persoonlijke correspondentie inzien. Volgens de krant kunnen met name prijsvergelijkers en reisorganisaties toegang tot jouw mail kopen. Reisje naar Londen op de planning? Dan kunnen ze direct even een mailtje met kortingen sturen. Of een advertentie op je pagina zetten.

Je kunt zelf controleren welke apps toegang hebben tot je mail en die desgewenst blokkeren. Dat kan hier. Ook Google zelf geeft tips. Om te beginnen een logische: lees goed waarvoor je een app die je installeert toestemming geeft. Ook wijst het bedrijf op de beveiligingscheck. Dat is een functie in Gmail, waar te zien is welke externe apps toestemming hebben tot jouw gebruikersdata. Zoals op onderstaande afbeelding te zien is, gaat het om de onderste functie: ‘toegang van derden’:

