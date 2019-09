Gebeld door een nummer uit Algerije? Dit is waarom je nooit moet terugbellen

Vaak als je wordt gebeld door een onbekend nummer, neem je uit nieuwsgierigheid wel op, of je belt terug. Er kan zomaar iets ergs gebeurd zijn natuurlijk. Toch kun je beter niet terugbellen als je ziet dat je bent gebeld door buitenlandse nummers.

De providers KPN, Vodafone en T-Mobile zien een stijging in het aantal hinderlijke telefoontjes uit het buitenland.

Telefoonfraude

Veel Nederlanders worden de laatste tijd gebeld door nummers uit Algerije en Tunesië. Dit zijn waarschijnlijk oplichters. Vodafone zegt dat het gaat om fraude. Zodra je terugbelt gaat de teller lopen en betaal je al snel een euro per minuut.

Soms krijg je een toon te horen die doet vermoeden dat de telefoon nog overgaat of dat je in de wacht hangt, maar in werkelijkheid heb je al verbinding.

“We hebben de nummers nu geblokkeerd, waardoor mensen niet meer kunnen worden gebeld”, zegt woordvoerder Hans den Heijer tegen de NOS. “Maar het vervelende is vaak dat ze dan een nieuw nummer gaan gebruiken, het is een kat-en-muisspel.”

