Televisiekijkende dokter ontdekt kankergezwel bij vrouw in realityserie

De Amerikaanse neus-, keel- en oorarts Erich Voigt was een realityprogramma op televisie aan het kijken, toen hij ineens iets vreemds spotte bij de hals van een kandidate. Hij trok gelijk aan de bel en dat was maar goed ook.

Bobbel

Erich keek thuis naar het programma Beachfront Bargain Hunt, waarin kandidaten betaalbare strandhuizen op de kop moeten tikken. Ineens spotte hij een vreemde bobbel bij de hals van een kandidate. Erich werkt in het universitaire ziekenhuis NYU Langone Health als neus-, keel- en oorarts en herkende de bult. “Die bobbel ter hoogte van haar keel zag er asymmetrisch uit en leek wel een gezwel”, vertelt hij. “Ik wist het zeker toen ik haar zag praten en haar bewegingen nader bestudeerde. Maar ik vroeg me af of ze zelf al wist dat ze mogelijk kanker heeft?”

Social Media

De arts filmde een kort stukje van het programma waar de bobbel duidelijk op te zien was en vroeg via Facebook aan iedereen om het bericht te delen om zo met de vrouw in contact te komen. Uiteindelijk bereikte het filmpje na twee weken de kandidate Nicole McGuinness (32). Hij adviseerde haar om zo snel mogelijk naar de dokter te gaan.

Wonder

Zijn vermoedens bleken juist. Nicole werd inderdaad gediagnosticeerd met schildklier kanker. “Het is een wonder dat hij het zag”, zegt Nicole. Ze komt zelf uit North Caroline, maar vloog speciaal naar New York om arts Erich persoonlijk te bedanken tijdens een uitzending van Good Morning America.

Woman Diagnosed With Cancer After Doctor Erich Voigt Spots Lump on Her Throat During HGTV Appearance https://t.co/6HmMMwC2a7 #WhiteAltruism — Michael Pawlikowski (@classiccom1) June 6, 2018

Bron: The New York Post. Beeld: Twitter en iStock