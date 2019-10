Televisiekijkers reageren verbaasd op transformatie Debby Pfaff

9 jaar lang werd Debby Pfaff samen met haar familie gevolgd voor hun realitysoap De Pfaffs. In 2011 was de serie voor het laatst te zien op televisie en in de tussentijd is er veel veranderd.

Kelly Pfaff doet momenteel mee aan de Vlaamse editie van het televisieprogramma Dancing With the Stars. Uiteraard krijgt ze daarbij veel steun van haar familie. Zo zit zuslief Debby elke week weer in de zaal om haar aan te moedigen. De beelden van de Pfaffs op de tribune hebben voor veel commentaar gezorgd.

Debby en Nicolas

Veel kijkers van het programma moesten even 2 keer kijken toen ze Debby en haar man Nicolas zagen zitten tijdens de uitzending van het dansprogramma. Debby ziet er namelijk heel anders uit dan 9 jaar geleden. Knap was ze toen ook al, maar haar lange blonde haar zorgt ervoor dat kijkers haar nu ‘een Hollywoodster’ noemen.

Plastische chirurgie

In een interview met het Vlaamse tijdschrift TV Familie reageert Debby: “Bedankt voor het compliment. Maar uiteindelijk… Ik begrijp niet goed waarom mensen vinden dat ik veranderd ben. Waarschijnlijk omdat ik niet zo vaak meer in de media kom. Mijn haar is langer en blonder dan vroeger. En ja, ik heb een nieuwe bril. Maar voor de rest… Ik gebruik gewoon goeie gezichtscrèmes.” Debby zegt dus dat ze haar uiterlijk te danken heeft aan goed smeren en niet aan plastische chirurgie. “Als dat wél het geval was geweest, zou ik dat gerust toegeven. Ik ben zelfs voorstander van plastische chirurgie”, sluit ze af.

Zo zag Debby Pfaff er vroeger uit:

Zo ziet Debby er nu uit:

Bron: HLN.be. Beeld: ANP