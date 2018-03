Dít smakelijke televisieprogramma keert terug en er worden nu al kandidaten gezocht

Het belooft weer een mooi televisiejaar te worden, want tv-producent Zodiak Nederland haalt een oude bekende terug.

Het programma Jouw vrouw, mijn vrouw krijgt een nieuwe start.

Daar gaan we weer

In het programma wordt op een nette manier aan partnerruil gedaan en jawel, er worden nu al kandidaten gezocht. In 2015 was deze hit voor het laatst te zien op RTL. Hoe het werkt? Voor een week ruilen moeders van gezin. In de eerste helft van de week doen ze mee met alle gewoontes en tradities van het nieuwe gezin. Daarna mag zíj alles bepalen en kan ze haar nieuwe gezin het een en ander bijleren.

Dat levert uiteraard heerlijke televisie op. Sommige vrouwen worden gek van alle toestanden in het nieuwe gezin en missen hun eigen familie. Anderen vinden het wel erg gezellig bij de anderen en willen juist hun eigen man na afloop toespreken. Hoe dan ook, RTL heeft binnenkort een nieuw seizoen dat wordt uitgezonden.

En je kunt je opgeven, als je graag mee wilt doen. In de oproep van Zodiak staat: “Zit jij soms met je handen in het haar en wil jij eens ervaren hoe het bij een andere familie eraan toegaat? Of run jij het ideale huishouden en wil je dat juist graag aan een ander gezin laten zien? Geef je dan nu op. Maar let op: ook jouw thuis wordt tijdelijk overgenomen door een andere vrouw.”

Bron: AD. Beeld: Twitter