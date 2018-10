Je gelooft het niet: déze televisiester is zijn award gisteravond kwijtgeraakt

Een dag na het winnen van de Televizier Talent Award is Kaj Gorgels zijn trofee kwijt. Op Instagram deelt hij een foto om zijn fans te bedanken en heeft hij nog een belangrijke vraag.

Kaj weet namelijk écht niet meer waar de award is. “Ik moet vandaag even in mijn geheugen graven. Wie heb ik het beeldje meegegeven? Mocht je ‘m op de zwarte markt tegenkomen, geef me direct een seintje”, schrijft het RTL-gezicht op Instagram. Kaj blijkt zijn grappen zelfs na een zware nacht nog niet verleerd te zijn, want het management van de presentator vertelde dat Kaj de award helemaal niet kwijt is. Goeie, Kaj!

Huis inrichten

Donderdagavond nam Kaj de prijs voor aanstormend talent in ontvangst tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. “Ik ben net mijn huis aan het inrichten, dus ik vind wel een plekje”, zei hij in zijn dankwoord.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP