Mysterie opgelost: de Televizier-Ring van de Meilandjes is weer terecht

Drie jaar is Hannelore (42) als ze terechtkomt in de sekte ‘Gemeente Gods’. Op haar 10e wordt ze hier gescheiden van haar moeder en jarenlang staat haar leven in het teken van angst en misbruik. Ze weet niet beter. Na haar bevrijding moet ze opnieuw leren leven. “Ik had geen idee wat liefde was, of vriendschap.”

“Toen ik het manuscript van het boek over mijn jeugd in de sekte begon te lezen, voelde ik in eerste instantie geen emotie. Pas naarmate het verhaal dichter bij mijn bevrijding kwam, begon ik van alles te voelen: boosheid, frustrat