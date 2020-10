Donderdagavond vond live vanuit het koninklijk Theater Carré het Gouden Televizier-Ring Gala 2020 plaats. Naast natuurlijk dé Gouden Televizier-Ring, is ook de Televizier-Ster uitgereikt.

Dit zijn de winnaars in de categorieën Televizier-Ster Presentator, Televizier-Ster Presentatrice en Televizier-Ster Acteur/Actrice.

En de winnaar is… Tim Hofman. De andere twee genomineerden waren André van Duin en Beau van Erven Dorens.

Tim Hofman is bekend als presentator van programma’s als Over mijn lijk en Op1, maar ook zijn online serie Boos. Voor die laatste won hij de Televizier-Ster Online Videoserie. Nu mag hij daar de Televizier-Ster Presentator aan toevoegen. Meer dan verdiend!

Genomineerden André van Duin en Beau van Erven Dorens

André van Duin presenteerde afgelopen jaar diverse programma’s zoals Heel Holland bakt, Wat een verhaal en Denkend aan Holland. Vorige maand nog ontving André de Media Oeuvre Award voor zijn prachtige carrière, maar deze Televizier-Ster mag hij helaas niet aan zijn goedgevulde prijzenkast toevoegen.

2019 was een spannend jaar voor Beau van Erven Dorens. In september startte hij met met zijn talkshow Beau. Daarnaast presenteerde hij prachtige programma’s zoals The Amsterdam project, The Rotterdam project en De sleutel. Nadat hij vorig jaar de Televizier-Ster Presentator won, gaat de prijs dit jaar helaas aan zijn neus voorbij.

Televizier-Ster Presentatrice

En de winnaar is… Chantal Janzen. De andere twee genomineerden waren Eva Jinek en Miljuschka Witzenhausen.

Chantal Janzen presenteerde afgelopen jaar programma’s als The voice of Holland, Dancing with the stars en All together now. Chantal mocht al eerder Televizier-Sterren mee naar huis nemen: dit is haar zesde exemplaar.

Genomineerden Eva en Miljuschka

Ze greep net naast de prijs, maar ook voor Eva Jinek was 2019 een bijzonder jaar. Ze maakte na 15 jaar publieke omroep haar overstap naar RTL bekend. Daar presenteert ze de late night talkshow Jinek. In 2018 en 2019 werd Eva ook al genomineerd voor de Televizier-Ster Presentatrice. Helaas kon Eva niet bij de uitreiking aanwezig zijn, omdat er deze avond gewoon een live-uitzending van Jinek gemaakt moest worden.

2019 was ook een knaljaar voor genomineerde Miljuschka Witzenhausen. Ze presenteerde diverse programma’s bij 24Kitchen, zoals Miljuschka in Japan. Daarnaast is ze veel te zien achter de desk bij RTL Boulevard. Ook 2020 ging ze goed van start met een deelname aan Wie is de mol? en haar eigen dagelijkse kookprogramma op RTL4.

Televizier-Ster Acteur/Actrice

En de winnaar is… Elise Schaap. De andere twee genomineerden waren André van Duin en Angela Schijf.

Elise Schaap speelde afgelopen jaar in films als April, May en June en Wat is dan Liefde?. Ook schitterde ze in de populaire series Undercover en Familie Kruys. Daarnaast wordt ze voor haar hilarische typetjes in De TV kantine geroemd. Vorig jaar ging Elise er al met de Televizier-Ster Acteur/Actrice vandoor en dit jaar neemt ze ‘m, heel terecht, weer mee naar huis.

Genomineerden Angela Schijf en André van Duin

Het is niet de eerste keer dat Angela Schijf genomineerd is voor een Televizier-Ster. In 2016 en 2017 was ze zelfs al de winnares in de categorie Acteur/Actrice. Afgelopen jaar konden we van Angela’s acteertalent genieten in series als Flikken Maastricht en Meisje van plezier.

André van Duin was afgelopen jaar te zien in het prachtige programma Het geheime dagboek van Hendrik Groen, waarin hij de rol van Evert Duiker vertolkte. Dit programma werd een groot succes. Helaas greep André donderdagavond net naast de Televizier-Ster.

Bron: AVROTROS. Beeld: Brunopress/ANP