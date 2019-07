Terminaal ziek jongetje (8) brengt vol trots zijn moeder naar het altaar

Maxine wist niet of haar zieke zoon (8) lang genoeg zou leven om haar te zien trouwen. Het was dan ook extra speciaal dat hij haar naar het altaar bracht.

De 8-jarige Jack werd in de baarmoeder al gediagnosticieerd met een hartklepaandoening. Zijn ouders wisten bij zijn geboorte al dat hij niet lang te leven had. Jack was pas 5 dagen oud, toen hij al z’n eerste operatie van 16 uur had.

Wedstrijd

“Zijn toestand beïnvloedt heel ons leven”, legt Maxine uit. Ze heeft haar baan als tandarts opgegeven om voor Jack te zorgen. Hierdoor konden ze de bruiloft niet meer betalen en werd de trouwerij uitgesteld. Gelukkig wonnen ze 15.000 pond (16.700 euro) met een wedstrijd en konden Maxine en Michael alsnog trouwen.

Transplantatie

Jack heeft waarschijnlijk een harttransplantatie nodig om te kunnen overleven. “Er komt een dag dat Jack niet meer bij ons is. Het is namelijk niet zeker of hij wel een transplantatie kan krijgen. Maar je weet nooit wanneer die dag gaat komen.” Des te blijer is Maxine dat Jack bij haar bruiloft aanwezig kon zijn.

Emotionele dag

“Iedereen begon te huilen toen we binnenkwamen”, vertelt de emotionele Maxine. “Ook ik begon hard te huilen. Ik dacht eerlijk gezegd niet dat dit ooit zou gebeuren.” Maxine wist niet of haar zoon lang genoeg zou leven om de bruiloft mee te maken. “Ik ben zo trots op hem.”

Dansen

Normaal gesproken maakt hij gebruik van een rolstoel, maar op de grote dag slaagde hij erin om zijn moeder lopend naar het altaar te brengen. Hij slaagde er zelfs in om ’s avonds op het feest met zijn moeder op het nummer I love my life van Robbie Williams te dansen. Het was de mooiste dag van hun leven.

Bron: The Sun. Beeld: iStock, Twitter