Terminaal zieke man heeft schokkend nieuws op zijn bruiloft

Toen de 23-jarige Jack Kane van zijn artsen te horen kreeg dat hij terminaal was, besloot hij dat er nog één ding was dat hij graag wilde doen: met zijn jeugdliefde Emma trouwen. Op de grote dag verraste Jack zijn vrouw en alle gasten echter met schokkend nieuws: hij was helemaal niet terminaal.

Een paar weken voor de bruiloft had Jack plotseling last gekregen van rugpijn. Hij besloot meteen naar de dokter te gaan, waar hij verschrikkelijk nieuws kreeg: hij zou terminaal ziek zijn en nog maar 8 weken te leven hebben.

Afscheid nemen

“Het was verschrikkelijk. Ons leven was nog maar net begonnen. We hadden nog een hele lijst met dingen die we wilden doen met ons 4-jarige dochtertje Lola. En plotseling kon dat niet meer. We moesten ons klaarmaken om afscheid te nemen. Het was te bizar voor woorden”, zo vertelt Emma aan Daily Mail.

Bruiloft

Het nieuws was een zware klap voor Jack, maar hij besloot om voor zijn overlijden nog één wens uit te laten komen. Hij wilde dolgraag nog met Emma in het huwelijksbootje stappen. Zijn familie en vrienden namen de organisatie voor hun rekening, en slechts een week later vond de bruiloft plaats.

Schokkende bekentenis

Het was een prachtige bruiloft, maar wel met een zwart randje: iedereen wist namelijk dat het één van de laatste keren zou zijn dat ze Jack nog zouden zien. Halverwege de bruiloft deed Jack echter een schokkende betekenis: hij was helemaal niet terminaal. “Je kon een speld horen vallen. Iedereen was muisstil. Twee seconden later was er een oorverdovend gejoel en gejuich. Dat moment vergeet ik nooit, ik krijg er nog kippenvel van”, vertelt Emma.

Vergissing

Jack was 3 dagen voor de bruiloft op controle geweest in het James Cook University Hospital in Middlesbrough. Daar kreeg hij opmerkelijk nieuws: volgens een van de artsen was er een vergissing gemaakt. Jack was helemaal niet terminaal ziek. In plaats daarvan leed hij aan een zeldzame neurologische ziekte: Neuromyelitis Optica.

Auto-immuunziekte

Dit is een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem de oogzenuw en het ruggenmerg aantast. Een nare aandoening, maar wél eentje die genezen kon worden. Jack besloot om nog drie dagen te wachten met het vertellen van het goede nieuws.

“Zo gelukkig”

“Eerst drong het niet tot ons door”, vertelt Emma. “Maar toen we begrepen wat er gebeurd was, waren we zo gelukkig. We beseffen dat zijn ziekte hem voor eeuwig in een rolstoel kan doen belanden en hem zijn zicht zal afnemen, maar dat doet er niet toe. Zolang hij maar bij ons is.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: Dailymail. Beeld: Facebook