Ontroerend: terminaal zieke vrouw krijgt laatste groet van giraffe in Blijdorp

Een 26-jarige terminale patiënt had nog 1 wens: ze wilde dolgraag nog een keer naar Diergaarde Blijdorp. En dit leverde een bijzondere foto op.

Stichting Ambulance Wens heeft de vrouw uit Alkmaar in het zonnetje gezet en organiseerde een laatste uitje naar haar favoriete plek: de dierentuin.

Advertentie

Lach

Het was een bijzondere dag, want ook de giraffen voelden aan dat het om een laatste ontmoeting ging. Tijdens haar bezoek kreeg de vrouw namelijk een ontroerende laatste groet van een van de giraffen en die toverde een lach op het gezicht van de vrouw. Uiteraard is van dit moment een prachtige foto geschoten. De familie van de jonge vrouw stuurde de foto naar de stichting, die ze vervolgens op Twitter deelden.

Laatste wens

“We konden deze vrouw, ondanks dat ze aan een beademingsapparaat lag, toch meenemen naar Blijdorp”, vertelt Kees Veldboer, oprichter van de stichting, aan het AD. “Dit is waar we het voor doen. De laatste wens van deze mevrouw is vervuld.”

Gisteren kon deze mevrouw nog één keer naar diergaarde Blijdorp. pic.twitter.com/1x5TLkuhhm — St.Ambulance Wens (@StAmbulancewens) June 26, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: iStock