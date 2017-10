Terminale moeder laat vlak voor haar dood prachtig cadeau achter voor dochter

De geboorte van haar dochtertje was voor Elisa een bijzonder en afschuwelijk moment tegelijk. Op dat moment kreeg ze namelijk ook te horen dat ze borstkanker had. Ze overleed vorige week, maar liet net zo’n prachtige verrassing als in de video na voor haar dochter.

De vrouw kreeg vlak na haar bevalling te horen dat ze een agressieve vorm van borstkanker had. Ze werd behandeld in verschillende kankercentra in Italië, maar de kanker zaaide al snel uit naar haar lever en longen. In juli kreeg de vrouw te horen dat ze nog maar 2 maanden te leven had. Ze besloot iets heel bijzonders te doen voor haar dochtertje.

Cadeautjes

De vrouw overleed vorige week aan de gevolgen van kanker, maar bedacht voor die tijd een prachtig cadeau voor haar dochter. Ze wilde dat haar dochter, die nog geen jaar oud is, haar zou herinneren en iets tastbaars heeft wat haar aan haar moeder doet denken. Daarom kocht de moeder een cadeautje voor elke verjaardag en kerst tot het meisje 18 jaar wordt. Zo zou haar moeder er toch een beetje bij zijn op deze bijzondere momenten. De cadeautjes lopen uiteen van speelgoed voor de eerste jaren tot een juweel voor haar 14e verjaardag en een dagboek. Daarnaast nam ze verschillende boodschappen voor haar dochter op en schreef ze 2 schriftjes vol met goede raad.

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter.