Tijdens de persconferentie heeft het kabinet een openingsplan gepresenteerd met daarin zes duidelijke stappen. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen en kunnen we eindelijk weer het terras op, uit eten en naar evenementen.

Het kabinet waarschuwt: alles is afhankelijk van de situatie op dat moment. Er ligt nog niets vast. Zo spelen het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten een belangrijke rol. Het stappenplan kan dus zomaar aangepast worden.

Advertentie

Routekaart

Het openingsplan loopt tot in de zomer. De zes stappen hangen samen met de risiconiveaus uit de eerder gepubliceerde routekaart. Om per stap te kijken wat er mogelijk is, zijn er besluitmomenten. Op deze momenten wordt gekeken welke ruimte er is voor versoepelingen. Eventuele knopen worden dan doorgehakt.

Het eerste besluitmoment is dinsdag 20 april. Als de situatie het toelaat beslist de overheid dan of op 28 april de horecaterrassen onder voorwaarden open kunnen. Zó ziet het openingsplan eruit:

Stap 1: vanaf 28 april

De eerste stap gaat om ‘maatregelen met grote maatschappelijke impact’. Dinsdag 20 april beslist het kabinet of deze eerste stap daadwerkelijk kan worden ingezet.

Einde avondklok

Advies: thuis maximaal twee bezoekers

Per 26 april: toestaan van fysiek hoger onderwijs (onder voorwaarden)

Buitenterrassen toestaan voor horeca (onder voorwaarden)

Verruiming openstelling detailhandel (onder voorwaarden)

Stap 2: vanaf 11 mei

Bij de tweede stap gaat het vooral om het vergroten van mogelijkheden buitenshuis. Het besluitmoment is op maandag 3 mei. Bij groen licht geldt:

Openen doorstroomlocaties buiten (onder voorwaarden)

Verruiming voor buitensporten (onder voorwaarden)

Heropenen accommodaties voor binnensport en kunst- en cultuurbeoefening

Met toegangstesten:

Beperkte opening culturele instellingen en doorstroomlocaties binnen

Publiek bij professionele sportwedstrijden

Stap 3: vanaf 26 mei

Ook de derde stap zorgt voor extra vrijheden. Knopen hierover worden doorgehakt op 18 mei.

Thuisbezoek van twee naar vier personen per dag

Groepsgrootte publieke plekken vier personen

Groepsgrootte binnen dertig personen

Openen doorstroomlocaties binnen (onder voorwaarden)

Openen horecagelegenheden voor uit eten (onder voorwaarden)

Openen culturele instellingen (onder voorwaarden)

Verruiming voorwaarden voor sporten binnen en buiten

Met toegangstesten:

Gedeeltelijk evenementen open met zitplaatsen

Verruiming opening horeca voor uit eten, culturele instellingen en publiek bij professionele wedstrijden

Stap 4: vanaf 16 juni

Bij stap 4 mogen mensen nog meer thuisbezoek ontvangen. Ook wordt er voor de horeca meer mogelijk:

Thuisbezoek van vier naar zes personen

Groepsgrootte publieke plekken zes personen

Groepsgrootte binnen vijftig personen

Verruiming openstelling horeca voor uit eten (onder voorwaarden)

Verruiming openstelling culturele instellingen (onder voorwaarden)

Verruiming voorwaarden voor sporten binnen en buiten

Toestaan evenementen (onder voorwaarden)

Stap 5: vanaf 7 juli

Bij de een-na-laatste stap worden alle maatregelen een klein beetje verruimd:

Thuisbezoek van zes naar acht personen per dag

Groepsgrootte publieke plekken acht personen

Groepsgrootte binnen honderd personen

Verruiming openstelling horeca voor uit eten (onder voorwaarden)

Verruiming openstelling overige horeca (onder voorwaarden)

Verruiming openstelling culturele instellingen (onder voorwaarden)

Binnen- en buitensporten voor iedereen toegestaan

Verruimen mogelijkheden voor evenementen (onder voorwaarden)

Stap 6: nog geen datum

Over de beoogde laatste stap, worden in het openingsplan geen uitspraken gedaan. Later wordt gekeken wanneer we écht terug kunnen naar normaal.

Einde maatregelen

Dít zijn de veelvoorkomende langdurige klachten door corona:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Rijksoverheid, NOS, RTL Nieuws. Beeld: ANP.