Terug naar 2005: dít is een van de eerste modellenfoto's van Doutzen

Doutzen Kroes is al jaren een bekend gezicht in ons land. De Friezin is een beroemd model en in Nederland kennen we haar allemaal wel.

Maar dat is ooit wel anders geweest.

In 2005 stond Doutzen nog in de startblokken van haar carrière. Ze liep toen wel al in New York over de catwalk. Ze brak dat jaar door als internationaal model in de show van Victoria’s Secret.

Missen

Inmiddels is Doutzen moeder van zoon Phyllon en dochter Myllena en is ze 34 jaar. In 2010 trouwde ze met haar man Sunnery James. Ze werkt nog altijd als model en reist daar de hele wereld voor over. In haar online vlog, Doutzen Diaries, is te zien dat ze het lastig vindt om het thuisfront alleen te laten. “Ik vind het ook leuk… maar waarom kan ik dit niet?”, zegt ze huilend tegen haar man als ze voor haar werk naar Amerika moet. “Ik ga je zo erg missen”, snikt ze tegen haar dochtertje.

Doutzen in 2005:

