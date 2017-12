Terugblik op George Michael: deze 5 nummers maken dat we hem nog elke dag missen

Eerste Kerstdag: precies een jaar geleden dat de popster George Michael overleed. Zijn prachtige soulstem en schrijftalent laten ons hem nog elke dag doen missen.

Bij zijn weelderige haren en Hawaii-hemd zwijmelden we vroeger weg bij nummers als ‘Wake me up before you go-go’ en ‘Freedom! ’90’. Samen met zijn vriend Andrew Ridgeley was hij het gezicht van Wham! en zongen zij de sterren van de hemel.

Nummer 1-hits

Na het succes van Wham! besloot het talent om solo te gaan. Dit pakte goed uit: weinig popsterren waren eind jaren 80 zo beroemd als Michael. Met 5 opeenvolgende nummer 1-hits verkocht hij meer dan 25 miljoen albums van Faith.

Tragisch einde

De wereldster had moeite met de roem en de continue bonje met de paparazzi. Zijn leven eindigde op tragische wijze na een leven van depressie, eenzaamheid en toch veel succes. Zijn dubbelleven als homoseksuele man zorgde voor veel verdriet dat hij probeerde te verdringen met drugs en slaapmiddelen. Ondanks de vele akkefietjes was hij toch een intelligent, grappige en genereuze man.

Hier zijn enkele liedjes die George Michael de wereld schonk.

Jesus To A Child



Carless Whisper



Don’t let the sun go down on me



Fastlove



Last Christmas



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress