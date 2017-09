Flashback Friday: Gloria Estefan toen én nu

Gloria Estefan stond in de jaren 80 en 90 bekend als dé Queen of Latin Pop. De zangeres scoorde hit na hit, won meerdere Grammy’s en verkocht meer dan 100 miljoen albums. Tegenwoordig staat de zangeres niet meer zoveel in de spotlights.

En hoewel ze een bewogen leven achter de rug heeft, ziet ze er met haar 60 jaar nog steeds geweldig uit!

Toen en nu

Gloria in de jaren 90:

Gloria tegenwoordig:

Musical

Stilzitten doet Gloria niet. Zo is er vanaf oktober in Nederland een musical over haar bewogen leven te zien. De musical heet ‘Get on your feet’ en zit boordevol Latin-pophits van één van de grootste artiesten van de laatste decennia.

Beeld: Getty Images