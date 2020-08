Terugkijken: Hilmar en Welmoed blikken terug op 50 jaar feminisme in ‘Op de vrouw af’

Baas in eigen buik zijn, openbaar plasrecht hebben… De actiegroep Dolle Mina wilde vijftig jaar geleden veel verandering bewerkstelligen. In de documentaire Op de vrouw af blikten Welmoed Sijtsma en Libelle’s Hilmar Mulder terug op vijftig jaar feminisme.

Vijftig jaar geleden nam Dolle Mina eenmalig de redactie van Libelle over om over hun standpunten te delen. Sindsdien is veel veranderd op het gebied van vrouwenrechten. Maar nog altijd is er veel winst te behalen. In de documentaire Op de vrouw af die zondagavond op tv was, ging Welmoed Sijtsma samen met Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder op pad om uit te zoeken wat sindsdien allemaal is veranderd voor vrouwen.

Van kinderen afstaan tot de seksuele revolutie en van #MeToo tot ‘single schaamte’: in Op de vrouw af spraken Welmoed en Hilmar met vrouwen van verschillende generaties over uiteenlopende onderwerpen. Zo zag je in de documentaire onder andere hoe Welmoed een bezoek brengt aan Irene Essenberg om te praten over de jaren ’60. Irene werd in die tijd zwanger op 16-jarige leeftijd en moest tegen haar zin haar baby afstaan voor adoptie. Voor het eerst vertelt de afstandsmoeder haar aangrijpende verhaal. Ook is te zien hoe Bep Ruting met Hilmar in gesprek gaat over de seksuele bevrijding en de vrouwenbeweging.