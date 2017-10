Presentatrice Tess Milne showt flinke babybuik op de rode loper

Tess Milne stal op het Televizier-Gala de show met haar mooie babybuik.

Tess is in verwachting van haar eerste kindje en heeft inmiddels al een aardige buik. De presentatrice is tegelijk zwanger met haar tweelingzus Lisa (29). Dat verbaast haar niets: “Wij zijn zo’n tweeling die elkaar op alle fronten feilloos aanvoelt. Onze levens lopen synchroon. Ik wist altijd al dat als één van ons in verwachting zou raken, de ander snel zou volgen. En dat is uitgekomen.”

‘Mooiste date’

Op Instagram plaatst ze trots een foto van haar buik. “Ik had de mooiste date van allemaal”. Tess kan niet wachten tot haar kleintje er is. “Tegen het combineren van werk en moederschap zie ik trouwens niet op. Ik heb ook mijn man Ties nog. En mijn zus.”

Gisteravond was het #Televizierring gala en ik had de mooiste date van iedereen. ❤️✨ Make up door de allerliefste @astridmkhk 🙂 Een bericht gedeeld door Tess Milne (@tessmilne_) op 13 Okt 2017 om 12:29 PDT

En met haar zus Lisa:

It’s always better.. preggy together! @lisaamil 👯 #twins #pregnant #metznvierenopdefoto Een bericht gedeeld door Tess Milne (@tessmilne_) op 2 Aug 2017 om 2:27 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP