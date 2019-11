Tess Milne is tegelijk met haar tweelingzus in verwachting van 2e kindje

Tess Milne deelt heuglijk nieuws op haar Instagram: ze is in verwachting van haar 2e kindje. En om de feestvreugde te vergroten: ze is (alweer!) tegelijkertijd zwanger met haar tweelingzus.

De presentatrice maakte het nieuws wereldkundig tijdens de Special Media Awards. “Ik ben niet alleen. Ik ben samen met de baby in mijn buik”, vertelt ze tegen haar publiek. Tess is in mei 2020 uitgerekend.

Advertentie

Dit bericht bekijken op Instagram MEI 2020! ❤️🤘#babyincoming Een bericht gedeeld door Tess Milne (@tessmilne_) op 11 Nov 2019 om 12:46 (PST)

Tegelijkertijd zwanger

Extra bijzonder is het feit dat haar tweelingzus Lisa op dit moment ook in verwachting is. En… twee jaar geleden waren de zussen óók al tegelijkertijd zwanger. Eerder deze week deelde Tess een foto van haar zwangere zus. “Ik word opnieuw tante!”, schreef ze bij de post.

In december 2017 verwelkomden Tess en haar geliefde Ties hun zoon Cairo Willem. Haar zus Lisa beviel in diezelfde periode van zoon Liam.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP