Tessa heeft misofonie: “Als ik eetgeluiden hoor, borrelt er agressie op”

‘Haat voor geluid’, ofwel misofonie,is een aandoening die 20% van de bevolking in lichte mate heeft. Maar slechts bij een paar mensen neemt het hun hele leven over. Zo ook bij Tessa Leurink (45), die van kinds af aan een hevige vorm van misofonie heeft. “Als ik eetgeluiden hoor, herken ik mezelf niet meer.”

Tessa (45): “Slikgeluiden, een kuchje of krakende chips halen iets in me naar boven wat ik niet uit kan leggen. Zodra ik eet-, mond- of keelgeluiden om me heen hoor, word ik gek. ‘Oh, ik kan er ook echt niet tegen als iemand luid nootjes eet’, reageren mensen vaak als ik erover praat. Maar misofonie is veel meer dan dat. Als ik eetgeluiden hoor, herken ik mezelf niet meer. Dan borrelt er agressie in me naar boven en moet ik even weglopen. Thuis doe ik er dan ook alles aan om minder geluid om me heen te hebben. Met het gezin eten doen we met de radio aan en bij de televisie eten we worstjes of kaas in plaats van krakende snacks. Leuk is het niet, maar ik heb leren leven met mijn misofonie.”

Sfeer verzieken

“Als kind was ik al extreem gevoelig voor geluid, alleen was er toen nog geen naam voor. Mensen vonden me vooral chagrijnig, moeilijk en een grote zeur. Ontbijten met het gezin was voor mij bijvoorbeeld een drama. Zo veel eetgeluiden om me heen kon ik niet aan. Maar mijn ouders zetten het weg als een ochtendhumeur. ‘Iedere ochtend verziek je de sfeer’, zeiden ze tegen me. ‘Ga maar wat anders doen terwijl wij ontbijten.’ Ze wisten niet beter en zo was het voor mij én voor hen beter.”