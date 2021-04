Testen voor toegang is een feit: Libelle’s Julie ging getest en wel naar de dierentuin

Door corona is een bezoekje aan de dierentuin niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Op donderdag 8 april verraste de vriend van Libelle’s Julie haar: hij had het voor elkaar gekregen om tickets te regelen voor een coronaproof bezoekje aan Ouwehands Dierenpark. De enige voorwaarde: voor zo’n testbezoek moesten ze zich van tevoren wel laten testen voor toegang. Alleen met een negatieve uitslag mag je namelijk ook écht het park in.

Julie: “Ik had gelezen dat meerdere activiteiten zouden worden georganiseerd waar je met een negatief testbewijs naar binnen kon. Tot mijn grote geluk stond mijn favoriete dierentuin daar ook tussen, alleen baalde ik al snel omdat de testdagen alleen op doordeweekse dagen waren. Dan moest ik gewoon werken, helaas…”

“Ik had me er al bij neergelegd dat het bezoekje aan de dierentuin uitgesteld moest worden, toen mijn vriend ineens een bericht stuurde dat hij tickets had geregeld voor in het weekend. Wat bleek? Op de website had verkeerde informatie gestaan en de testdagen waren ook in het weekend! Dat ons uitje toch door kon gaan, was voor mij heel bijzonder. Ik zou m’n vriend eigenlijk voor zijn verjaardag in december naar het park meenemen en, omdat we elkaar pas tijdens de coronacrisis hebben ontmoet, hebben we nog nooit een échte date gehad. Dit zou ons eerste echte uitje worden, heel speciaal dus.”

“Bij de tickets van het dierenpark kregen we direct duidelijke uitleg over hoe we ons konden laten testen. Via de handige website van Testen voor toegang werd op basis van de datum en tijd van het uitje automatisch getoond op welke momenten ik me kon laten testen. De testlocatie zat zo’n drie kilometer verderop, dus dat was ook prima te doen. De dag voor ons uitje zijn we dus gezellig met z’n tweeën naar de testlocatie gegaan. Een uitje op zich.”

Sneltest

“Het was vrij druk op de testlocatie, maar alles was heel goed geregeld. Iedereen hield goed afstand en we waren zomaar aan de beurt. De test zelf was soortgelijk aan de normale GGD-test, behalve dat het stokje nu alleen in je neus gaat en niet in je keel. Ik had voorafgaand aan deze sneltest al drie GGD-tests gedaan, dus voor mij was het allemaal geen verrassing meer. Ook nu vond ik de test reuze meevallen. Binnen een paar minuten stonden we weer buiten.”

Uitslag

“We kregen beiden de uitslag al voordat we überhaupt thuis waren. Via een mail kregen we allebei het bericht dat we – gelukkig! – negatief getest waren. Het enige wat we nu nog moesten doen was de CoronaCheck-app downloaden en daar de code van onze negatieve test invullen. Deze code werd vervolgens omgezet in een QR-code die we bij de ingang van het park konden laten scannen voor toegang.”

Het nieuwe normaal

“In het park zelf viel het qua drukte reuze mee. Vooral veel jonge gezinnen met kinderen, waarvan we de meesten al hadden afgeschud na het eerste speeltoestel. Zo’n dierenpark is echt groot genoeg om met gemak in dit geval 2000 mensen de ruimte te geven, ook omdat er verschillende tijdssloten waren om binnen te komen.

In het park was er veel eenrichtingsverkeer, waardoor je bijna nooit andere mensen hoefde te passeren. Afstand houden doet iedereen nu bovendien automatisch. Het is het nieuwe normaal geworden. Alleen bij de babypanda was het iets drukker, maar goed, die was dan ook wel erg schattig.”

Terras

“Wat deze dag ook bijzonder maakte is dat m’n vriend en ik voor het eerst samen op het ‘terras‘ konden zitten. Door het park heen waren meerdere afhaalloketjes waar je wat lekkers kon halen met daaromheen wat tafels en stoelen. Met het zonnetje erbij was dat echt genieten! Overal was ook genoeg zitplek, waardoor we nog steeds goed afstand konden blijven houden van de rest.”

Privépark

“Vooral rond een uur of 2 werd het erg rustig, omdat veel mensen toen al naar huis gingen. Daarna konden we makkelijk nog een rondje door het park doen, waarbij het bijna een privépark werd.

Mijn oordeel? Zulke parken kunnen gemakkelijk open. Testen voor toegang vind ik prima, maar ook zonder dat denk ik dat een bezoek aan een groot park absoluut verantwoord kan. Deze dag was in ieder geval een groot succes!”

Beeld: privé