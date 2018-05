Teun (8) heeft een spierziekte en nu is zijn speciale fiets gestolen

Een zonovergoten dag op het hockeyveld eindigde zondag voor de familie Knuistingh Neven in een drama. Toen ze zondag naar huis wilden, bleek de elektrische fiets van zoon Teun gestolen te zijn. Hij lijdt aan de zeldzame spierziekte Duchenne en heeft zijn ‘brommer’ keihard nodig.

Teun kan door zijn ziekte niet met alles meedoen en zit soms in een rolstoel. Maar op zijn elektrische fiets is hij de allersnelste van de klas. Het ventje is dan ook erg verdrietig dat zijn coole fiets gestolen is. Teuns moeder Floor uitte haar frustratie door een bericht op Facebook te plaatsen waarin ze de dieven oproept om de fiets weer terug te zetten. “Hoe treurig is het dat nu zijn vrijheid is afgenomen?”

Bron: RTL Nieuws, Telegraaf. Beeld: Facebook