Thaise bevolking jaloers op excuses koning Willem-Alexander

Nadat het koningspaar woensdag een videoboodschap naar buiten bracht waarin ze hun excuses aan het Nederlandse volk aanboden voor hun Griekse vakantie, ontstond er flink wat ophef. Niet alleen om de boodschap, maar ook om het stilzwijgen van koningin Máxima. Nu blijkt de video zelfs stof hebben doen opwaaien in Thailand.

Al komt het koningspaar er in het Azië een stuk beter vanaf.

Vrijdag bleek dat koning Willem-Alexander en zijn gezin naar Griekenland waren vertrokken om daar vakantie te vieren. Dit schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat, omdat Nederlanders juist het advies kregen wegens corona zoveel mogelijk in het land te blijven. Na de stortvloed aan kritiek besloten ze hun vakantie af te breken. Woensdag deelde het koningspaar een persoonlijke video, waarin ze hun excuses aanbieden.

277 dagen vakantie

Deze videoboodschap bereikte zelfs de Thaise bevolking, maar die stelt koning Willem-Alexander juist in positief daglicht. Ze menen dat hun eigen koning, Vajiralongkorn, een voorbeeld aan hem mag nemen. Vajiralongkorn verblijft namelijk nauwelijks in het land, hij is dit jaar al 277 dagen op vakantie geweest. De 68-jarige Thaise koning kwam in 2016 op de troon, maar woont het grootste deel van de tijd in Duitsland. Thaise studenten voeren dan ook al geruime tijd actie en eisen dat hij zich meer moet gaan gedragen als een een constitutioneel vorst.

Ophef met humor

De ophef rondom de videoboodschap van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zorgt dan ook voor gemengde gevoelens bij de Thaise bevolking, meldt De telegraaf. Met enige afgunst, verbazing en humor kijken de Thai naar de manier waarop Nederlanders het koningspaar zwartmaken. Ze zouden onze koning met open armen ontvangen, wordt er op Twitter geschreven. “Willem-Alexander is zo onprofessioneel dat hij zijn vakantie liet verhinderen. Hij had onze koning om raad moeten vragen”, grapt zelfs iemand.

De droom van ieder meisje: het dragen van een sprookjesachtige diadeem, ofwel een tiara, net zoals koningin Máxima. Maar hoe is het eigenlijk om een tiara te dragen? En gaat het ook weleens fout? Jazeker, weet royaltyreporter Rick Evers:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress