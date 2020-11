De serie ‘The Crown’ over het Britse koningshuis ligt onder vuur

The Crown is een van de best bekeken series op Netflix, maar ligt momenteel onder vuur. Verschillende Britse politici, royaltydeskundigen én een goede vriendin van prins Charles lieten aan The Daily Mail weten dat ze het onduidelijk vinden wat wel en niet echt is in de serie.

Lady Glenconner is de voormalige hofdame van prinses Margaret én een goede vriendin van prins Charles. Ze is zelf ook te zien in een paar afleveringen en liet weten dat sommige scènes ‘flagrante leugens’ zijn. De broer van prinses Diana is ook geen fan van de serie. “Er moet in een disclaimer duidelijk gemaakt worden dat dit niet de realiteit is. Sommige scènes zijn verdraaid”, vertelde hij in een interview.