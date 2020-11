Fans van ‘The crown’ zien veel overeenkomsten tussen Diana en Meghan

Sinds afgelopen zondag is het vierde seizoen van The crown te zien op Netflix. In dit seizoen is prinses Diana voor het eerst te zien en die beelden doen fans van de serie erg denken aan wat Meghan mee heeft gemaakt als lid van de koninklijke familie.

In het nieuwe seizoen van The crown is te zien hoe prinses Diana en prins Charles een relatie kregen en hoe zwaar Diana het in die tijd heeft gehad omdat het haar niet makkelijk werd gemaakt door de familie. Veel hebben ze daar niet van geleerd, want fans vinden dat er vrijwel hetzelfde is gebeurd met Meghan Markle. Zowel Diana als Meghan was geliefd bij het publiek door hun individualiteit en frisse ideeën, maar dat was in beide gevallen ook de reden waarom ze afstand namen (of moesten nemen) van de koninklijke familie.

Gelijkenissen Diana en Meghan Markle

Ook Peter Morgan, een van de makers van The crown, zag deze gelijkenis. In een interview met Vanity fair zei hij: “Wanneer je ziet dat een prachtige jonge prinses het moeilijk heeft om geaccepteerd te worden in de familie en daar liefde te vinden, dan zijn de gelijkenissen niet te missen. Wanneer je lid wordt van de koninklijke familie en je eigen ideeën hebt of wanneer jouw aanwezigheid ervoor zorgt dat de connectie met het publiek verandert, zoals het geval bij Diana en Meghan, dan is gebleken dat dat voor beide partijen niet goed uitpakt.”