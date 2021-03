Undercover in Buckingham Palace: de producent van ‘The Crown’ deed het

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Als we een rondje eerlijk zouden doen, zou ik opbiechten dat ik de vaccins tegen Covid-19 best wel een beetje spannend vind. Als in: hoe ernstig zijn de bijwerkingen? Beschermen ze wel tegen nieuwe mutaties? Hoe weten ze zo zeker dat we over tien, twintig jaar niet opeens met een vachtje lopen? Of dat er opeens een derde oor uit onze nek groeit? Maar je dat hardop afvragen is not done.

Authentieke zelf

Fotomodellen Doutzen Kroes en Kim Feenstra werden bruut afgerekend op hun kritische uitlatingen over het coronabeleid. De dames moesten vooral mooi blijven poseren en het serieuze, medische denkwerk aan de experts overlaten.

Dat is toch gek, anno 2021? We worden allemaal aangemoedigd om onze authentieke zelf te zijn, om onze waarheid te spreken en om vooral out of the box te denken. Maar o wee als je mening te veel afwijkt van wat de massa denkt. Of wat je zegt ongemakkelijke vragen oproept.

Complottheorist