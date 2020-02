Ieder jaar is het weer afwachten welke bekende Nederlanders in de huid van Jezus, Maria en andere bijbelse figuren kruipen voor het grote spektakel The Passion. Dinsdagavond hebben de EO en KRO-NCRV de namen voor 2020 eindelijk naar buiten gebracht.

Het muzikale evenement vindt op donderdag 9 april plaats in Roermond.

Cast The Passion 2020

Niemand minder dan Tim Akkerman en Trijntje Oosterhuis vertolken ditmaal de rollen van Jezus en Maria tijdens The Passion 2020. Caberatier Roué Verveer neemt de rol van Pilatus op zich. Jan Kooijman speelt Petrus, de discipel en goede vriend van Jezus. De discipel die Jezus verraadde, Judas, wordt gespeeld door acteur Soy Kroon. De verslaggever die mee zal lopen in de processie is presentator Bert van Leeuwen.

Bevrijding

Ieder jaar is er ook een centraal thema tijdens het evenement. Dit jaar is het thema 75 jaar bevrijding. Hoe de cast van The Passion hier precies zijn invulling aan geeft, is nog onduidelijk. Maar wat we wel weten is dat vrijheid en liefde de rode draad in het lijdensverhaal van Jezus vormen.

TV

Ben je niet in Roermond maar wil je het spektakel wel graag volgen? Dan kun je het ook gewoon op televisie kijken. The Passion 2020 wordt namelijk uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.

