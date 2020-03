Dinsdagavond werd bekend gemaakt dat The Passion is afgelast wegens het coronavirus. De EO werkt nu aan een alternatieve uitzending en daar kan de organisatie de hulp van de fans goed bij gebruiken.

Op 9 april zou The Passion dit jaar plaatsvinden in Roermond. Wegens de overheidsbeperkingen rondom het coronavirus is het evenement afgelast. De EO dacht er eerder aan om het spektakel zonder publiek te laten doorgaan, maar ook dit is van de baan.

Alternatieve uitzending

De organisatie wil op 9 april toch een uitzending verzorgen, vertelt EO-directeur Arjan Lock dinsdag op Radio 1. “Dit is de tiende editie, dus we hebben een heel rijk archief van nummers opgebouwd”, legt Arjan uit. Het idee is om met materiaal uit het archief een ‘the best of’-uitzending te maken.

Oproep

Daar heeft Arjan de hulp van de fans bij nodig. Hij roept iedereen op om met de hashtag #ThePassion2020 op Twitter te laten weten wat je favoriete nummer van The Passion is. “Welk nummer heeft je de afgelopen 10 jaar het meeste geraakt, of welk nummer zou je deze editie weer willen horen?”

Steun

Arjan denkt dat het verhaal van The Passion vooral in deze tijd steun kan bieden: “The Passion gaat over alleen gelaten worden, over verdriet, angst, twijfel hoe het nu verder moet. Het zijn in deze tijd meer dan ooit vragen waar mensen mee zitten, en het verhaal geeft op al die vragen antwoorden.”

Roermond

Fans van The Passion die in en rondom Roermond wonen hebben geluk. De EO-directeur is namelijk van plan om het evenement volgend jaar alsnog in Roermond te laten plaatsvinden.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: EO/KRO-NCRV