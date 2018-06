Dít gaat er volgend jaar veranderen bij The Voice of Holland

The Voice of Holland gaat er volgend jaar wat anders uitzien. Dat maakte Martijn Krabbé vanochtend bekend op de radio.

Vanaf het nieuwe seizoen mogen er namelijk ook bandjes meedoen aan de talentenjacht. Martijn Krabbé zei hierover tegen Edwin Evers: “Er komt een nieuw element. We lopen in Nederland altijd voor op de andere landen, we proberen hier altijd nieuwe dingen voor het eerst. Zo kon er bijvoorbeeld een keer een trio meedoen.” Daarnaast mochten mensen al eerder hun eigen liedjes spelen.

Audities

“Ik vind het een leuk element. De coaches horen natuurlijk nog steeds alleen de zangeres, maar zien dan een hele band als ze zich omdraaien.” Ken je iemand die wel mee zou willen doen met zijn of haar band? Volgens Krabbé kun je je nog opgeven, de audities zijn over een paar weken.

Bron: Mediacourant.nl. Beeld: ANP.