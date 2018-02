Jim van der Zee besluit ruim een week nadat hij ‘The Voice of Holland’ wint, voor een make-over te gaan. Hij zet de schaar in zijn rode lokken.

“Wat vind je van mijn nieuwe kapsel?”, vraagt de zanger aan zijn volgers bij een foto van zijn nieuwe coupe.

Reacties

Z’n haar is een stukje korter geknipt en aan de zijkant wat meer opgeschoren. Tijdens de The Voice-liveshows was het een stuk langer en hing het ook wat meer voor z’n gezicht. Ali B kon het na Jims winst niet laten om op het podium even wild z’n handen door de rossige bos te woelen.

Is zijn nieuwe kapsel een succes? “Staat je goed”, oordeelt de een. Een ander: “Ik vond je haren bij je auditie, dus langer, mooier.” En:” Mwah. Maakt je voorhoofd nóg langer. Fout. Haarplukken naar voren.”

Dit was Jim eerst…

Een bericht gedeeld door Jim van der Zee (@jimvdzee) op 25 Jan 2018 om 12:38 (PST)

Een bericht gedeeld door Jim van der Zee (@jimvdzee) op 17 Feb 2018 om 7:54 (PST)

En dit is Jim nú!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram

