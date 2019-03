The Voice Kids-kandidaat overrompelt koele Anouk: "Ik had een brok in mijn keel"

Vrijdagavond in The Voice Kids stapte de zelfverzekerde Silver Metz op het podium. Hij zong daarbij de Hazes-klassieker Kleine jongen. Alle vier de coaches draaiden hun stoel; klaar om Silver te bombarderen met complimenten.

“Je bent een soort van wonder dat voor ons staat. Ik ben een beetje sprakeloos, ik kom niet zo goed uit mijn woorden.”, aldus Ilse DeLange.

Het publiek aanspreken

Marco Borsato was ook ondersteboven van het showbizzmannetje: “De manier waarop je loopt, waarop je staat, waarop je het publiek aankijkt, spreekt…”. En zelfs de altijd kritische Anouk kreeg een brok in haar keel: “Ik denk dat jij een hele grote artiest gaat worden. Ik ben echt onder de indruk. Ik heb kippenvel, ik had een brok in mijn keel”, zegt ze. “Ik kan bijna niet geloven dat een jongen, zo klein als jij, dat lied zo goed kan zingen.”

Je bent een ster

Ali B gooit het over een andere boeg. Hij springt het podium op en begon over de kleine kanjer te rappen: “Je bent gewoon een ster, je schopt het straks ver”, zingt hij, op één knie naar Silver. Silver was duidelijk gecharmeerd, want hij koos uiteindelijk voor Ali B om hem te coachen.

Niet alleen de coaches en het publiek waren omver geblazen, ook de kijkers thuis waren onder de indruk. “We hebben een winnaar bij The Voice Kids.” En: “Nu al zin in Toppers in Concert 2035 met Pietje en Silver”, grapt een Twitteraar.

WOW WOW WOW Silver wat een stem, een echt Amsterdams lefgozertje. #thevoicekids #tvohk — Astrid Harting (@itsAssie) 1 maart 2019

Net thuis. Zet de tv aan. Zappen..blijf hangen bij #thevoicekids

Wow!! #silver 😢💘 — Jeannet Sandman 👠 (@JeannetJSandman) 1 maart 2019

En we hebben een winnaar bij #tvk #TheVoiceKids wil was echt goed en zeker samen met @AliBouali was te gek. — Michiel Snippe (@Michielsnippe) 1 maart 2019

And the winner is SILVER!! #TheVoiceKids — Richard (@DeHelpDeskert) 1 maart 2019

#thevoicekids ik schakel net in maar volgens mij kan de rest wel naar huis gaan. — Rineke (@TonneDer) 1 maart 2019

Wanneer een 10 jarig ventje beter zingt dan de hele volwassen versie van The Voice bij elkaar. #thevoicekids — Eline (@OhMyGodItsEline) 1 maart 2019

Nu al zin in Toppers in Concert 2035 met Pietje en Silver. #TheVoiceKids #voicekids #hgt — Derk Lucas (@DerkLucas) 1 maart 2019

Terugkijken

Volgens Silver is dit nog maar het begin. Hij zou ook nog wel in een film willen spelen, en daarvoor bijvoorbeeld naar Hollywood gaan.

Vond jij de auditie ook zo goed? Je kunt de aflevering online terugkijken, of alleen het fragment waarin Silver zingt.

Bron: RTL. Beeld: ANP