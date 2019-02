Afgelopen vrijdag zagen ruim 2 miljoen mensen hoe Dennis van Aarssen werd uitgeroepen tot grote winnaar van talentenjacht ‘The Voice of Holland’. Vandaag deelt de zanger leuk nieuws op Instagram.

Nummer 1

Zijn plaat ‘Modern World’ staat nu al op nummer 1 in de hitlijsten. En daar is Dennis natuurlijk apetrots op. “Wow! Mijn versie van ‘Modern World’ van Anouk staat nummer 2 in de hitlijsten van iTunes!” schreef hij eerder vandaag bij het plaatje. Al snel kon hij zijn tekst aanpassen, want toen was zijn plaat alweer gestegen naar de allerhoogste plek.

Is het al kerst?

In de finale nam Dennis het op tegen de band Navarone, Patricia en Menno. Als winnaar van het programma mag hij binnenkort onder andere een clip opnemen in Zuid-Afrika én krijgt hij 50.000 euro. Maar zelf heeft hij nog veel meer plannen. Zo wil hij bijvoorbeeld een kerstalbum gaan opnemen. Wij kunnen nu al niet wachten!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP